Россиянин Гахов вышел во 2-й круг «Мастерса», где сразится с Джоковичем

186-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 16 апреля.

Фото: ЦСКА ЦСКА

В матче первого круга квалифаер Гахов неожиданно обыграл 55-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 в пользу низкорейтингового россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа и 2 минуты. Гахов семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Макдональда девять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.