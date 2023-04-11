$79.50+0.1487.10+0.37

Хачанов разгромил Давидовича-Фокину и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте Карло.

Хачанов разгромил Давидовича-Фокину и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
© Матч ТВ

В матче первого круга Хачанов, имеющий девятый номер посева, одержал победу над 24 й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2.

В следующем раунде Хачанов встретится с победителем матча Илья Ивашка (Белоруссия, Q) — Дэниел Эванс (Великобритания).ATP Masters 1000. Rolex Monte Carlo Masters. Монте Карло, Монако. Грунт. Призовой фонд — более 5,7 млн евро

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 9) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:2, 6:2

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий