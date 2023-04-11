Хачанов разгромил Давидовича-Фокину и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте Карло.

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В матче первого круга Хачанов, имеющий девятый номер посева, одержал победу над 24 й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2.

В следующем раунде Хачанов встретится с победителем матча Илья Ивашка (Белоруссия, Q) — Дэниел Эванс (Великобритания).ATP Masters 1000. Rolex Monte Carlo Masters. Монте Карло, Монако. Грунт. Призовой фонд — более 5,7 млн евро

Первый круг