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1 час назад

Потапова рассказала об отношениях с теннисистом Шевченко

Газета.Ru

24-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, что встречается с теннисистом Александром Шевченко.

Потапова рассказала об отношениях с теннисистом Шевченко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я Сашу знаю с девяти лет. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать", - сказала Потапова в интервью "Чемпионату".

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 24-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула.

Федерация тенниса Казахстана ранее сообщила, что 22-летний Шевченко обратился в организацию с просьбой о смене спортивного гражданства и возможности выступлений за Казахстан.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Медведев, который ранее был четвертым в списке, опустился на пятую строчку.

Теннис,Джессика Пегула,Арина Соболенко,Анастасия Потапова,Даниил Медведев,Александр Шевченко,
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