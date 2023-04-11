Потапова рассказала об отношениях с теннисистом Шевченко

24-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, что встречается с теннисистом Александром Шевченко.
"Я Сашу знаю с девяти лет. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать", - сказала Потапова в интервью "Чемпионату".
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 24-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула.
Федерация тенниса Казахстана ранее сообщила, что 22-летний Шевченко обратился в организацию с просьбой о смене спортивного гражданства и возможности выступлений за Казахстан.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев, который ранее был четвертым в списке, опустился на пятую строчку.