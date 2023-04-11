Зверев одержал волевую победу над Бубликом на старте «Мастерса» в Монако
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче 13-й сеяный Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа.
Зверев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. Бублик подал семь эйсов, десять раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Зверев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.