Зверев одержал волевую победу над Бубликом на старте «Мастерса» в Монако

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче 13-й сеяный Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа.

© Чемпионат.com

Зверев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. Бублик подал семь эйсов, десять раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.