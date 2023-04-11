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55 минут назад

Рублев одержал волевую победу над Мунаром и вышел в следующий круг турнира в Монте-Карло

Газета.Ru

Сегодня во втором круге турнира в Монте-Карло россиянин Андрей Рублев одержал волевую победу над представителем Испании Хауме Мунаром. Матч завершился победой шестой ракетки со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Рублев вышел в следующий круг турнира в Монте-Карло
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут. Рублев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Напомним, что во второй круг также вышли и другие россияне. Иван Гахов обыграл представителя США Маккензи Макдональда в трех сетах.

Карен Хачанов обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину, отдав всего четыре гейма. Даниил Медведев стартует сразу со второго круга и встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев занимает шестое место. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович (7160 очков). На втором месте располагается испанец Карлос Алкьарас (6780 очков).

В финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) он обыграл россиянина Даниила Медведева в двух сетах. Тройку лидеров замыкает Стефанос Циципас из Греции (5770 очков).

Лучшим из россиян остается Медведев, он в понедельник опустился с четвертой на пятую позицию.

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