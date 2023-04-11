Фанатка китайского теннисиста пробралась к нему в номер и украла трусы

Чемпион мира по настольному теннису Фан Жендонг сообщил полиции, что в его номер пробралась фанатка и украла нижнее белье. Правоохранители начали расследование по факту произошедшего. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайский теннисист рассказал, что поклонница несколько дней преследовала его и в итоге, стащив электронный ключ от комнаты мужчины на стойке администрации, она пробралась в его номер и вынесла оттуда его трусы. Жендонг утверждает, что его слова могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения и горничные гостиницы. На данный момент полицейские расследуют детали произошедшего, личность фанатки пока не установлена.

Жендонг является лучшим игроком в настольный теннис в мужском одиночном разряде по версии международной федерации этого вида спорта. В Китае он пользуется огромной популярностью, настолько, что вокруг его персоны сложились фанатские сообщества. При этом самого спортсмена это не особо радует.

«Я неоднократно призывал своих поклонников не терять голову, уважать мои личные границы и бойкотировать фандомную культуру. Этот инцидент нанес мне большой вред. Чтобы гарантировать свою личную безопасность, я решил прекратить личное общение с фанатами, в том числе получение писем и посылок от них. Я не хочу, чтобы мои личные маршруты публично разоблачались. Я умоляю своих поклонников позволить мне быть обычным человеком», — сказал Жендонг.