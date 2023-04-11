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1 час назад

Экс-первая ракетка мира призвал поддержать теннисистов из Украины

Елена Прошина

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей призвал поддержать украинских теннисистов, а также прокомментировал инициативу допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщает Tennis Majors.

Экс-первая ракетка мира призвал поддержать теннисистов из Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По признанию Маррея, он испытывает к игрокам из Украины симпатию. Он также рассказал о том, что украинским спортсменам пришлось тяжело и им стоило бы оказывать больше поддержки.

«Очевидно, что остальная часть спорта пошла в совершенно ином направлении по отношению к ним, что сделало весь процесс очень трудным. <...> Нам также нужно понимать их точку зрения, а не только игроков, которым запретили играть в прошлом году», – заявил он.

Ранее теннисистка Потапова рассказала о том, что продолжает общаться со спортсменками из Украины.

Теннис,
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