Пилот «Мерседеса» Расселл назвал теннисиста, за которым следил больше всего

Джордж Расселл назвал теннисиста, за которым следил больше всего
Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл признался, что из всех теннисистов больше всего следил за выступлениями 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», швейцарца Роджера Федерера.
«Мне очень нравится теннис. Я всегда смотрю большие матчи. Думаю, Роджер всегда был тем, за кем я следил больше всего», — сказал Расселл во время визита турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Напомним, Федерер объявил об уходе из тенниса в сентябре прошлого года. Прощальный матч он провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.