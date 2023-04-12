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Болдевочка, написавшая на грунте «Вперед, Роджер» во время финала РГ-2011, рассказала, что Федерер подарил ей футболку

Роджер Федерер после финала «Ролан Гаррос»-2011 подарил футболку девочке, подававшей мячи.

Федерер после финала «Ролан Гаррос»-2011 подарил футболку болдевочке
© Sports.ru

В видео для турнира Кенза Бель рассказала, что работала на сетке, и у них с напарниками были игры – например, они играли в крестики-нолики на грунте.

«Мы оба болели за Роджера, и для него это был тяжелый момент, так что я решила написать «Вперед, Роджер». Это сфотографировали, и фотограф был знаком с агентом Роджера.

Он отправил ему снимок, и, видимо, Роджеру понравилось, потому что через несколько недель он прислал мне подарок – футболку, которую носил во время финала».

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