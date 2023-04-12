Федерер после финала «Ролан Гаррос»-2011 подарил футболку болдевочке

«Мы оба болели за Роджера, и для него это был тяжелый момент, так что я решила написать «Вперед, Роджер». Это сфотографировали, и фотограф был знаком с агентом Роджера.



Он отправил ему снимок, и, видимо, Роджеру понравилось, потому что через несколько недель он прислал мне подарок – футболку, которую носил во время финала».