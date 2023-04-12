Джокович поблагодарил российского теннисиста за выбор обуви

«Я поблагодарил его за то, что он надел мою обувь, которую я представляю. Я действительно видел это, я видел его кроссовки. Я видел логотип.



Знаете, я спросил его, хорошо ли ему послужили кроссовки. Он ответил: «Может быть, не сегодня, но в целом да», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.