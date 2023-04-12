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Джокович: я поблагодарил Гахова за выбор обуви, я видел логотип

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с Иваном Гаховым (198-й в рейтинге ATP) поблагодарил россиянина за выбор обуви. Гахов вышел на корт в кроссовках фирмы Asics, амбассадором которой является Джокович.

Джокович поблагодарил российского теннисиста за выбор обуви
© Чемпионат.com

«Я поблагодарил его за то, что он надел мою обувь, которую я представляю. Я действительно видел это, я видел его кроссовки. Я видел логотип.

Знаете, я спросил его, хорошо ли ему послужили кроссовки. Он ответил: «Может быть, не сегодня, но в целом да», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Джокович сыграет с победителем итальянского противостояния Лука Нарди — Лоренцо Музетти.

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