Джокович сенсационно проиграл Музетти в Монте-Карло

В матче третьего круга Джокович (1) сенсационно проиграл 21-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (16) со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 56 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.