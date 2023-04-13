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37 минут назад

Джокович сенсационно проиграл итальянцу Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Джокович сенсационно проиграл Музетти в Монте-Карло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче третьего круга Джокович (1) сенсационно проиграл 21-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (16) со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 56 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал престижных соревнований 21-летний Музетти сразится со сверстником и соотечественником — восьмой ракеткой мира Янником Синнером (7).

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