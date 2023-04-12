$82.09-0.0989.76+0.03
35 минут назад

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло и сыграет с Андреем Рублёвым

Чемпионат.com

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соперником девятого сеяного Хачанова в матче второго круга был белорус Илья Ивашко (Q).

Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло и сыграет с Рублёвым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Встреча продолжалась один час и 40 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

На счету Хачанова по три подачи навылет и двойные ошибки, а также два из трёх реализованных брейк-пойнтов. Ивашко не выполнил ни одного эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Карен Хачанов встретится с ещё одним россиянином — пятым сеяным Андреем Рублёвым.

Общий призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

Теннис,Илья Ивашко,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий