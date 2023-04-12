Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло и сыграет с Рублёвым

Встреча продолжалась один час и 40 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

На счету Хачанова по три подачи навылет и двойные ошибки, а также два из трёх реализованных брейк-пойнтов. Ивашко не выполнил ни одного эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов.