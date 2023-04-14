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«Я вёл себя как говно». Медведев извинился перед Зверевым после матча в Монте-Карло

Первая ракетка России Даниил Медведев принёс извинения олимпийскому чемпиону немцу Александру Звереву за своё поведение в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Медведев извинился перед Зверевым после матча в Монте-Карло
© globallookpress.com

«Я вёл себя как говно, извини меня», — заявил Даниил Александру во время рукопожатия у сетки.

Отметим, что матч Медведева и Зверева продлился 3 часа и 9 минут м завершился победой россиянина со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9-7). Благодаря этому успеху россиянин укрепил своё лидерство в серии личных встреч со Зверевым (8-6).

Следующим соперником Даниила Медведева по «Мастерсу» в Монте-Карло будет шестой сеянный датчанин Хольгер Руне. Призовой фонд турнира в 2023 году составляет €5,78 млн.

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