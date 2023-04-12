Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после победы над Сонего в Монте-Карло

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло подверг критике игру на грунтовом покрытии.

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«Мне всегда тяжело на грунте. На грунте нет ритма. Каждый отскок – плохой. Но сегодня мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — передает слова Медведева «Чемпионат».

Первая ракетка России нанес поражение итальянцу со счетом 6:3, 6:2. Медведев совершил две подачи навылет, четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Медведев сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон восхитился победой Даниила Медведева на турнире «Мастерс» в Майами (США).