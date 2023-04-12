$82.09-0.0989.76+0.03
14 минут назад

Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после победы над Сонего в Монте-Карло

Газета.Ru

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло подверг критике игру на грунтовом покрытии.

Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после победы над Сонего в Монте-Карло
Фото: газета.ругазета.ру

«Мне всегда тяжело на грунте. На грунте нет ритма. Каждый отскок – плохой. Но сегодня мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — передает слова Медведева «Чемпионат».

Первая ракетка России нанес поражение итальянцу со счетом 6:3, 6:2. Медведев совершил две подачи навылет, четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Медведев сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон восхитился победой Даниила Медведева на турнире «Мастерс» в Майами (США).

2 апреля Медведев впервые в своей карьере стал победителем турнира «Мастерс» в Майами. В финале россиянин обыграл представителя Италии Янника Синнера 7:5, 6:3.

Теннис,Янник Синнер,Владимир Камельзон,Даниил Медведев,Александр Зверев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий