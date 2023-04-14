Рафаэль Надаль объявил, что пропустит турнир в Барселоне

Многократный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль сообщил, что пропустит турнир в Барселоне.Последний матч 36 летний Надаль провел в январе на Открытом чемпионате Австралии, теннисист не выходил на корт из за повреждения мышцы левой ноги.
— Турнир в Барселоне — особенный для меня, потому что проводится в моем родном клубе. Всегда испытываю уникальные чувства, когда играю дома. Но я все еще не готов, нахожусь в процессе подготовки к возвращению на соревнования, — написал Надаль на странице в Twitter.
Грунтовый турнир в столице Каталонии пройдет с 17 по 23 апреля. Надаль — 12 кратный победитель турнира.