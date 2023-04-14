Рафаэль Надаль объявил, что пропустит турнир в Барселоне

— Турнир в Барселоне — особенный для меня, потому что проводится в моем родном клубе. Всегда испытываю уникальные чувства, когда играю дома. Но я все еще не готов, нахожусь в процессе подготовки к возвращению на соревнования, — написал Надаль на странице в Twitter.