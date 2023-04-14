Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче 1/4 финала представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (100-й в рейтинге ATP).

Противостояние завершилось победой российского теннисиста со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут. По ходу игры Рублёв семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 заработанных брейк-пойнта из 14. На счету Штруффа шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.