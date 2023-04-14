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15 минут назад

Рублёв обыграл Штруффа и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче 1/4 финала представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (100-й в рейтинге ATP).

Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Противостояние завершилось победой российского теннисиста со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут. По ходу игры Рублёв семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 заработанных брейк-пойнта из 14. На счету Штруффа шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Андрея Рублёва на турнире в Монако станет победитель встречи Тейлор Фритц (США, 8) — Стефанос Циципас (Греция, 2).

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.

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