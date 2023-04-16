Надаль объяснил решение сняться с турнира в Барселоне

«Турнир в Барселоне — особенный для меня, потому что здесь мой клуб, а играть дома — это всегда уникальный опыт. Я всё ещё не готов, по-прежнему нахожусь в процессе подготовки к возвращению на соревнования. Удачи моему другу Давиду Ферреру и всей его команде. Уверен, турнир будет иметь успех, как и всегда», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.