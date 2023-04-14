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1 час назад

Теннисист Медведев не смог выйти в полуфинал турнира "Мастерс" в Монте-Карло

ТАСС

Россиянин Даниил Медведев уступил датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Монте-Карло.

Медведев не смог выйти в полуфинал турнира "Мастерс" в Монте-Карло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Руне, имеющего на турнире шестой номер посева. Медведев был посеян под третьим номером. В полуфинале датский спортсмен сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Янником Синнером.

Прервалась восьмиматчевая победная серия Медведева, ранее россиянин вышел в финал на пяти турнирах ATP подряд, выиграв четыре из них. Руне во второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории "Мастерс". До этого датчанин добрался до этой стадии на турнире в Париже, в котором впоследствии одержал победу, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Медведеву 27 лет, 17 апреля он поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 побед на турнирах АTP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Руне 19 лет, он занимает 9-е место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Лучшим результатом датчанина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах и относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет €5,8 млн, они завершатся 16 апреля. Победителем прошлогоднего розыгрыша турнира является грек Стефанос Циципас. Единственным отечественным теннисистом, выигравшим соревнования в Монте-Карло, является Андрей Чесноков (1990).

Теннис,Хольгер Руне,Янник Синнер,Даниил Медведев,Андрей Чесноков,Новак Джокович,СБОРНАЯ РОССИИ,
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