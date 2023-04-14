Медведев стал четвертой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым в live-рейтинге ATP после матча против Хольгера Руне .

Из продолжающих участие на «Мастерсе» в Монте-Карло спортсменов ближайшая к Медведеву позиция – у другого россиянина, Андрея Рублёва, занимающего в рейтинге ATP на данный момент шестую строчку. Однако спортсмену не удастся набрать на оставшихся играх достаточное количество очков, чтобы сместить Медведева с четвёртой позиции.