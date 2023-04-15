Первая ракетка России Медведев снялся с турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Об этом в субботу сообщила пресс-служба соревнований.

В пятницу Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло со счетом 3:6, 4:6. Россиянин прервал серию из пяти выходов в финал на турнирах ATP.

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету 19 титулов под эгидой организации. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Соревнования пройдут с 17 по 23 апреля, их призовой фонд составит €2,7 млн. В 2019 году Медведев дошел до финала турнира в Барселоне, где уступил австрийцу Доминику Тиму (4:6, 0:6).