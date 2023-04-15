Медведев оценил свое выступление на «Мастерсе» в Монте‑Карло

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте Карло в матче против датчанина Хольгера Руне отметил необходимость улучшать свои навыки на грунтовом покрытии.
В пятницу Медведев уступил Руне в двух партиях — 3:6, 4:6.
— Считаю, что сыграл не так уж плохо против Руне. Но он лучше чувствовал моменты для более агрессивных действий, и когда надо обороняться. Эти чувства у меня не так хорошо проявляются на грунте. Но я буду стараться. Буду рад, если стану монстром на грунте. Но в целом я доволен своим выступлением в Монте-Карло, — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.