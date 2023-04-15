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1 час назад

Медведев оценил свое выступление на «Мастерсе» в Монте‑Карло

Матч ТВ

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте Карло в матче против датчанина Хольгера Руне отметил необходимость улучшать свои навыки на грунтовом покрытии.

Медведев оценил свое выступление на «Мастерсе» в Монте‑Карло
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

В пятницу Медведев уступил Руне в двух партиях — 3:6, 4:6.

— Считаю, что сыграл не так уж плохо против Руне. Но он лучше чувствовал моменты для более агрессивных действий, и когда надо обороняться. Эти чувства у меня не так хорошо проявляются на грунте. Но я буду стараться. Буду рад, если стану монстром на грунте. Но в целом я доволен своим выступлением в Монте-Карло, — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Теннис,Хольгер Руне,Даниил Медведев,
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