Елена Рыбакина назвала своих главных соперниц в теннисе

«Сейчас много достаточно хороших игроков, со многими очень тяжёлые матчи у меня. Наверное, с начала года у нас такое противостояние с Ариной Соболенко, но очень много теннисисток, с которыми непросто играть и хочется побеждать. Это и Барбора Крейчикова, очень сильный игрок Онс Жабер, которая сейчас возвращается и только выиграла турнир, Ига Свёнтек, конечно же. Поэтому да, соперников очень много», — сказала Рыбакина в интервью Vesti.kz.