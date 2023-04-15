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17 минут назад

Рублёв — об отношениях с Димитровым: учитывая, как он выглядит, думаю, все в него влюблены

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о тёплых дружеских отношениях с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым.

Рублёв — о Димитрове: "Думаю, все в него влюблены"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее ATP опубликовала видео из Монте-Карло (Монако), на котором теннисисты забавно общаются друг с другом.

«Учитывая, как он выглядит, я думаю, все в него влюблены! Да он и сам в себя тоже! Ещё он сам думает, что в него все влюблены, так что это комбо! В нём всё и сразу!» — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.

Ранее Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Димитров же завершил выступление в данных соревнованиях во втором круге, проиграв чеху Иржи Легечке со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Теннис,Григор Димитров,Андрей Рублев,
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