Чесноков назвал верным решение Медведева сняться с турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев сыграл слишком много матчей за последние два месяца, поэтому он принял верное решение сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В пятницу Медведев со счетом 3:6, 4:6 проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. В субботу стало известно, что он снялся с турнира в Барселоне.
"Мне кажется, что Медведев не очень хотел выигрывать у Руне. [Александра] Зверева в предыдущем матче ему важно было обыграть любой ценой, а тут он как будто потерял мотивацию. Даниил сделал очень много невынужденных ошибок", - сказал Чесноков.
"Даниил правильно сделал, что снялся с турнира в Барселоне. В последние несколько месяцев он играл очень много, невозможно столько держать физическую форму и эмоциональный настрой. Если вспомнить его игру на турнире в Роттердаме, то там он хотел выиграть, играл с азартом, а в Монте-Карло такого не было. Наконец, когда-то же нужно отдыхать и тренироваться, а не только играть матчи", - добавил собеседник агентства.
Медведеву 27 лет, 17 апреля он поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 побед на турнирах АTP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.