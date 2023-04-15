Чесноков назвал верным решение Медведева сняться с турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев сыграл слишком много матчей за последние два месяца, поэтому он принял верное решение сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В пятницу Медведев со счетом 3:6, 4:6 проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. В субботу стало известно, что он снялся с турнира в Барселоне.

"Мне кажется, что Медведев не очень хотел выигрывать у Руне. [Александра] Зверева в предыдущем матче ему важно было обыграть любой ценой, а тут он как будто потерял мотивацию. Даниил сделал очень много невынужденных ошибок", - сказал Чесноков.

"Даниил правильно сделал, что снялся с турнира в Барселоне. В последние несколько месяцев он играл очень много, невозможно столько держать физическую форму и эмоциональный настрой. Если вспомнить его игру на турнире в Роттердаме, то там он хотел выиграть, играл с азартом, а в Монте-Карло такого не было. Наконец, когда-то же нужно отдыхать и тренироваться, а не только играть матчи", - добавил собеседник агентства.