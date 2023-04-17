Рублев рассказал, за счёт чего удалось переломить ход финала и отыграться с 1:4

«Это грунт, и здесь такое часто происходит. В этом плюс покрытия — здесь идёт настоящий теннис: как ты мыслишь, как ты играешь, как физически вынослив. Потому что на харде часто бывает, если ты повёл с брейком и хорошо подаёшь, то как бы соперник не был физически силён, то намного тяжелее вернуться. А грунт позволяет эту возможность реализовать, если ты хорошо двигаешься, если правильно играешь, если ты вынослив. Из-за этого на грунте — самый настоящий теннис.



Мне нравится более холодные, дождливые условия, потому что корт и мячи намного тяжелее, мячи, всё более вязкое — сложнее забить, сделать виннерсы и тем самым мне легче навязывать свою игру — длинные розыгрыши. И у меня есть экстраскорость ударов, чтобы как раз в нужные моменты это проявлять. Когда такие вязкие корты, я и сам могу лучше двигаться и доставать мячи, которые обычно не достаю. Потому что когда солнце светит, всё намного быстрее — корт более скользкий и двигаться мне тяжелее. И соответственно, соперникам легче без каких-либо иногда усилий сделать удар навылет.



Я бы сказал, что у нас немного разный стиль игры. Я люблю быть в атаке именно в розыгрышах, а он любит рвать темп: с приёма ударить со всей силы, пойти к сетке, либо сразу укорачивать, либо резать и ломать ритм. Он не любит давать сопернику играть: Руне пытается эту инициативу брать на себя, ломая розыгрыш. Например, ударить сильно первый мяч в угол. То есть это нетипичная агрессивная игра, например, как у Фритца, кто любит бить, но он делает это с задней линии — там у вас идёт перестрелка. Здесь немного другое: он может кинуть свечку и потом долбануть и пойти к сетке или сразу укоротить. А может подать две первых. То есть он делает более короткие розыгрыши, не давая ритм и не давая навязывать игру. Но у меня получилось противостоять и выиграть», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.