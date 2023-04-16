Рублев написал на камере слово «извините» после матча с Фритцем

Рублёв написал на камере слово «извините» после матча с Фритцем
Андрей постарался объяснить смысл этого поступка.
Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему после полуфинального матча «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) написал на камере слово «извините». Накануне, 15 апреля, 25-летния россиянин обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 5:7, 6:1, 6:3.
«Если честно, я не знаю. В тот момент у меня не было какой-то определённой идеи. Я не хотел повторять то, что писал ранее, поэтому просто написал «извините». Я не знал, что надо написать», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
Отметим, что в феврале 2022 года Андрей Рублёв после одного из матчей написал антивоенный призыв. К тому моменту уже шла специальная военная операция Вооружённых сил России на Украине.
Сегодня, 16 апреля, Рублёв в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло сразиться с датчанином Хольгером Руне. Общий призовой фонд этих соревнований в 2023 году составляет €5,7 млн.