$81.50-0.1790.16+0.16

Андрей Чесноков назвал Руне фаворитом финала с Рублёвым на турнире в Монте-Карло

Советский и российский полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне.

Чесноков назвал фаворита на турнире в Монте-Карло
© Чемпионат.com

«Честно говоря, Руне провёл вчера просто великородный матч против Синнера. После первого сета я бы уверен в победе итальянца. Но следующие два сета Хольгер сыграл просто выдающимся образом. Он пользовался каждым шансом перейти из обороны в атаку. Наверное, он играет получше Рублёва, норвежец находится в своей лучшей форме.

Думаю, что Руне — фаворит на титул сегодня. Андрей уже был в финале Монте-Карло, играл с Циципасом два года назад. Можно сказать, что он любит этот турнир, всегда здесь удачно играет: чувствует мячи, корт и атмосферу. Если даже Рублёв проиграет сегодня, выход финал для него — отличный результат. Этим можно быть довольным, но нужно биться до конца именно за титул!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий