Соперник Рублева надеется на усталость россиянина в финале "Мастерса"

«От себя жду, что полностью выложусь. Это последний рывок. У него в полуфинале тоже было три сета. Надеюсь, что и он будет немного уставшим. Будет здорово. Мы дважды играли друг с другом. Счет 1:1, так что будет интересно», — приводит слова Руне официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).