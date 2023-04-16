Соперник Рублева надеется на усталость россиянина в финале "Мастерса"

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящем матче с россиянином Андреем Рублевым в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Встреча пройдет сегодня, 16 апреля. Начало в 15:30 по московскому времени.
«От себя жду, что полностью выложусь. Это последний рывок. У него в полуфинале тоже было три сета. Надеюсь, что и он будет немного уставшим. Будет здорово. Мы дважды играли друг с другом. Счет 1:1, так что будет интересно», — приводит слова Руне официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В 1/2 финала датчанин обыграл итальянца Янника Синнера, а россиянин оказался сильнее американца Тейлора Фритца.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит с 9 по 16 апреля. Призовой фонд составляет 5 миллионов 779 тысяч долларов.
Рублев во второй раз сыграет в финале турнира. В 2021 году он уступил Стефаносу Циципасу из Греции.