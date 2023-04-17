Зверев снова ответил Медведеву

«Он сказал, что я не тот, кто должен говорить что-то подобное? Я думаю, что я из тех, кто может так говорить, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах. Я никогда ни в коем случае не брал ненужный медицинский тайм-аут.



Я выигрываю и проигрываю в теннисе. Я из тех, кто очень гордится этим. Конечно, иногда я ломаю ракетку, у меня тоже бывают такие проблемы. Но я думаю, что я из тех, кто принимает и победы, и поражения.



О матче и о нём вообще, о наших предыдущих матчах, я думаю, люди должны составить собственное мнение, и это всё, что я могу сказать по этому поводу. Если он хочет поговорить со мной, я всегда буду рад, у меня нет с этим проблем. Но я думаю, что у людей должно сложиться собственное мнение. Вот и всё», — приводит слова Зверева Sportskeeda.