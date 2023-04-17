Свитолина рассказала об отношении украинцев к допуску россиян на Уимблдон

Теннисистка Элина Свитолина заявила, что украинцы не понимают решение о допуске россиян и белорусов на Уимблдон.
"Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами", - передает слова Свитолиной Ubitennis.
Напомним, что российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены. В прошлом году организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам.
Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA). Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. Ранее Энди Маррей призвал поддержать украинских теннисистов.