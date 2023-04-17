Свитолина рассказала об отношении украинцев к допуску россиян на Уимблдон

"Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами", - передает слова Свитолиной Ubitennis.