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32 минуты назад

Джокович, Алькарас и Циципас отреагировали на победу Рублёва на «Мастерсе» в Монте-Карло

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Первая, вторая и третья ракетки мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, а также грек Стефанос Циципас с помощью соцсетей поздравили россиянина Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Джокович и Циципас поздравили Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Отличная работа, Андрей», — написал Джокович.

«Поздравляю, парень. Ты это действительно заслужил», — поздравил россиянина Алькарас.

«Он этого заслуживает. Он — хороший парень», — отметил Циципас.

Андрей Рублев накануне, 16 апреля, в финале первого в нынешнем сезоне грунтового «Мастерса» обыграл датчанина Хольгера Руне в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Примечательно, что по ходу третьего сета 25-летний россиянин уступал 1:4.

Для Рублёва этот успех стал 13 й на турнирах ATP, а также первым на соревнованиях серии «Мастерс».

Теннис,Хольгер Руне,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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