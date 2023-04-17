Джокович и Циципас поздравили Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Первая, вторая и третья ракетки мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, а также грек Стефанос Циципас с помощью соцсетей поздравили россиянина Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Отличная работа, Андрей», — написал Джокович.



«Поздравляю, парень. Ты это действительно заслужил», — поздравил россиянина Алькарас.



«Он этого заслуживает. Он — хороший парень», — отметил Циципас.

Андрей Рублев накануне, 16 апреля, в финале первого в нынешнем сезоне грунтового «Мастерса» обыграл датчанина Хольгера Руне в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Примечательно, что по ходу третьего сета 25-летний россиянин уступал 1:4.