Рублёв рассказал о смешном эпизоде во время тренировки с Медведевым

«На самом деле, как раз таки здесь всю неделю у меня получалось тренироваться вообще не говоря ни слова – что удивительно. И потом за день до игры мы тренировались с Даней, и в один момент, когда я проигрывал где-то 1:5, у меня поехала крыша. Как Даниил отреагировал? Он, наверное, поржал. Как и я ржал, когда он вначале также метал ракетки»», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.