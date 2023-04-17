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«Поехала крыша». Рублёв рассказал о смешном эпизоде во время тренировки с Медведевым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о видео в Сети, где он яростно разбивает ракетку во время тренировки с соотечественником и другом Даниилом Медведевым.

Рублёв рассказал о смешном эпизоде во время тренировки с Медведевым
© Чемпионат.com

«На самом деле, как раз таки здесь всю неделю у меня получалось тренироваться вообще не говоря ни слова – что удивительно. И потом за день до игры мы тренировались с Даней, и в один момент, когда я проигрывал где-то 1:5, у меня поехала крыша. Как Даниил отреагировал? Он, наверное, поржал. Как и я ржал, когда он вначале также метал ракетки»», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, вчера, 16 апреля, Рублёв выиграл свой первый в карьере «Мастерс», обыграв в финале турнира в Монте-Карло датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).

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