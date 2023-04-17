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47 минут назад

Квитова снялась с турнира в Штутгарте, где должна была сыграть с Потаповой

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Победительница Miami Open — 2023, десятая ракетка мира чешка Петра Квитова снялась с грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает официальный аккаунт Женской теннисной ассоциации (WTA) в социальных сетях.

Чешка Квитова снялась с турнира в Штутгарте, где должна была сыграть с Потаповой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче первого круга Петра Квитова должна была встретиться с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Теперь 22-летней россиянке предстоит сыграть с хорваткой Петрой Мартич (32-я в рейтинге WTA), которая заменит Квитову в основной сетке соревнований. Игра состоится завтра, 18 апреля.

Грунтовый турнир категории WTA-500 пройдёт в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс. Россию на турнире также представят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Теннис,Петра Мартич,Петр Квитов,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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