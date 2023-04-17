Чешка Квитова снялась с турнира в Штутгарте, где должна была сыграть с Потаповой

Победительница Miami Open — 2023, десятая ракетка мира чешка Петра Квитова снялась с грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает официальный аккаунт Женской теннисной ассоциации (WTA) в социальных сетях.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В матче первого круга Петра Квитова должна была встретиться с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Теперь 22-летней россиянке предстоит сыграть с хорваткой Петрой Мартич (32-я в рейтинге WTA), которая заменит Квитову в основной сетке соревнований. Игра состоится завтра, 18 апреля.