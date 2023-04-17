Рублев рассказал, как стал крестным отцом дочери Медведева

— В итоге шаг оказался ответственным, потому что батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить!» На что батюшка сказал, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани (смеется). Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в бога. Также я должен молиться за нее каждый день, а еще — чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком! — сказал Рублев «Чемпионату».