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Рублев рассказал, как стал крестным отцом дочери Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о большой ответственности после крещения дочери соотечественника Даниила Медведева.

Рублев рассказал, как стал крестным отцом дочери Медведева
© ТАСС

Рублев в начале апреля стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых — Алисы.

— В итоге шаг оказался ответственным, потому что батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить!» На что батюшка сказал, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани (смеется). Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в бога. Также я должен молиться за нее каждый день, а еще — чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком! — сказал Рублев «Чемпионату».

В воскресенье Рублев выиграл первый турнир серии «Мастерс» в Монте Карло.

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