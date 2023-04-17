Джокович на русском поздравил Рублева с победой в Монте-Карло: «Молодец»
Новак Джокович поздравил Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» написал в сторис на русском языке: «Молодец ».
Карлос Алькарас написал: «Поздравляю . Ты это заслужил, Андрей! ».
Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».
Стефанос Циципас твитнул: «Он это заслужил. Он хороший парень», но не упомянул Рублева.
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Джокович на русском поздравил Рублева с победой в Монте-Карло: «Молодец»
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