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6 минут назад

Теннисистка-чемпионка раскрыла реакцию украинцев на участие россиян в турнирах

Lenta.ru

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскрыла реакцию соотечественников на участие россиян в международных турнирах. Ее слова приводит Ubitennis.

Теннисистка-чемпионка раскрыла реакцию украинцев на участие россиян в турнирах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спортсменка заявила, что украинцам непонятно решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не дисквалифицировать россиян и белорусов. Чемпионка 18 турниров WTA назвала печальным тот факт, что организаторы Уимблдона попали под давление организаций и в конце концов допустили представителей этих стран.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустила российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Ранее сообщалось, что на организацию могут наложить санкции из-за запрета, наложенного на спортсменов.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Теннис,Элина Свитолина,
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