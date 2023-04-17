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Медведев вышел на 11-е место в ATP по призовым за карьеру. Он заработал $30 млн

Даниил Медведев преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых.

Медведев вышел на 11-е место в ATP по призовым за карьеру
© Sports.ru

По итогам «Мастерса» в Монте-Карло он занял 11-е место в истории ATP по общим призовым за карьеру. В этом сезоне он заработал 3,4 миллиона – больше всех в туре.

Стефанос Циципас преодолел отметку в 25 миллионов. Сейчас он единственный игрок младше 25 лет, уже заработавший более 20 миллионов.

Грек занимает 15-е место по призовым за карьеру. Он 17-й теннисист в мужском туре, заработавший минимум 25 миллионов.

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