Медведев вышел на 11-е место в ATP по призовым за карьеру. Он заработал $30 млн
Даниил Медведев преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых.
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло он занял 11-е место в истории ATP по общим призовым за карьеру. В этом сезоне он заработал 3,4 миллиона – больше всех в туре.
Стефанос Циципас преодолел отметку в 25 миллионов. Сейчас он единственный игрок младше 25 лет, уже заработавший более 20 миллионов.
Грек занимает 15-е место по призовым за карьеру. Он 17-й теннисист в мужском туре, заработавший минимум 25 миллионов.
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Медведев вышел на 11-е место в ATP по призовым за карьеру. Он заработал $30 млн