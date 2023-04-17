Определился первый соперник Джоковича на турнире в Баня-Луке

Определился первый соперник 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Им стал 18-летний французский теннисист Люка Ван Аш (87-я ракетка мира).