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1 час назад

Стал известен первый соперник Новака Джоковича на турнире в Баня-Луке

Чемпионат.com

Определился первый соперник 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Им стал 18-летний французский теннисист Люка Ван Аш (87-я ракетка мира).

Определился первый соперник Джоковича на турнире в Баня-Луке
Фото: EPAEPA

В первом круге Ван Аш со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 обыграл трёхкратного победителя ТБШ, бывшую третью ракетка мира швейцарца Стэна Вавринку.

Призовой фонд нового турнира в Баня-Луке составил € 562 815. Соревнования продлятся до 23 апреля.

Теннис,Стэн Вавринка,Новак Джокович,
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