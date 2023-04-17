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26 минут назад

Тренер Медведева назвал Джоковича и Алькараса фаворитами «Ролан Гаррос»

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По мнению специалиста, россиянин не будет в числе главных претендентов на победу.

Тренер Медведева назвал Джоковича и Алькараса фаворитами «Ролан Гаррос»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, кого он считает фаворитами мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции в нынешнем сезоне.

«В этом году на «Ролан Гаррос» я бы поставил на Новака Джоковича или Карлоса Алькараса. Нам с Даниилом предстоит ещё много работы. Говоря о Надале, я не знаю, сыграет ли он здесь в этом сезоне», – цитирует Сервару RMC Sport.

В 2023 году Открытый чемпионат Франции по теннису состоится с 28 мая по 11 июня.

В прошлом сезоне победителем «Ролан Гаррос» стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда. Надаль является самым титулованным игроком в истории турнира, на его счету 14 титулов.

Лучшим результатом Медведева на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал. В прошлом сезоне он выбыл на стадии четвёртого круга.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Новак Джокович,
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