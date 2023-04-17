Тренер Медведева назвал Джоковича и Алькараса фаворитами «Ролан Гаррос»

По мнению специалиста, россиянин не будет в числе главных претендентов на победу.
Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, кого он считает фаворитами мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции в нынешнем сезоне.
«В этом году на «Ролан Гаррос» я бы поставил на Новака Джоковича или Карлоса Алькараса. Нам с Даниилом предстоит ещё много работы. Говоря о Надале, я не знаю, сыграет ли он здесь в этом сезоне», – цитирует Сервару RMC Sport.
В 2023 году Открытый чемпионат Франции по теннису состоится с 28 мая по 11 июня.
В прошлом сезоне победителем «Ролан Гаррос» стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда. Надаль является самым титулованным игроком в истории турнира, на его счету 14 титулов.
Лучшим результатом Медведева на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал. В прошлом сезоне он выбыл на стадии четвёртого круга.