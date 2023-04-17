Тренер Медведева назвал Джоковича и Алькараса фаворитами «Ролан Гаррос»

«В этом году на «Ролан Гаррос» я бы поставил на Новака Джоковича или Карлоса Алькараса. Нам с Даниилом предстоит ещё много работы. Говоря о Надале, я не знаю, сыграет ли он здесь в этом сезоне», – цитирует Сервару RMC Sport.