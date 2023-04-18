Джокович рассказал о состоянии травмированного локтя

«Мой локоть не в идеальной форме, но достаточно хорош, чтобы быть готовым к первому матчу. Естественно, я не был удовлетворён результатом в Монте-Карло. Но с тех пор, как я приземлился здесь, я чувствую себя желанным гостем в Баня-Луке, много положительной энергии и эмоций.



Одна из хороших вещей в теннисе — это то, что ты каждую неделю получаешь новую возможность доказать свою состоятельность и сделать шаг вперёд. Я открыл новую страницу», — сказал Джокович в интервью Reuters.