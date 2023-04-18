Чесноков объяснил, почему российские теннисисты готовятся к турнирам за рубежом

«Поначалу готовился исключительно в родной стране. Поэтому с подготовкой, конечно, возникали проблемы. В 1990-е годы начал понимать, что зимой в Москве тренироваться практически невозможно. Не хватает элементатных игровых площадок. А я — профессиональный игрок. Мне ежедневно нужно тренироваться по пять часов. Сделав выводы, предсезонку начал проводить в Америке. За океаном можно тренироваться сколько угодно. Поэтому принял такое решение. Сейчас в Москве корты есть, но их аренда стоит бешеных денег, поэтому проще ­уехать за границу и готовиться в Европе? Так и есть. Например, в центре Парижа есть Люксембургский парк. Там построены теннисные корты. Аренда — 7–10 евро в час. На Лазурном берегу Франции — 9–12 евро. В Москве же все в разы дороже. Как минимум 3 тысячи рублей в час. Поэтому российские теннисисты и готовятся за рубежом — во Франции, Испании. Там дешевле и погода лучше», – приводит слова Чеснокова «Столица С».