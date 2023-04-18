«Напряжение огромное»: Костюк об отношениях с российскими теннисистами
Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о взаимоотношениях с российскими спортсменками. Как сообщает «Газета.ru», она призналась, что не знает ни одной украинки, которая нормально разговаривала бы теннисистками из России.
«Максимум, что я скажу кому-то из них, это привет. Напряжение огромное, потому что никто не пытается его снять», — заявила она.
Напомним, что российские теннисисты продолжают выступления под нейтральным флагом на международных соревнованиях. После очного матча украинки отказываются пожимать руку своим соперницам из России. В частности, так поступала Костюк, которая отказалась от рукопожатий после матча с россиянкой Анастасией Потаповой.
Сама Потапова после инцидента признавалась, что раньше довольно близко дружила с Костюк. Девушка отмечала, что не чувствует напряжения во время матчей против украинских спортсменок. С некоторыми она до сих пор здоровается, общается, сидит в раздевалке и смотрит их соцсети.