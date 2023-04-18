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42 минуты назад

Российский теннисист Шевченко попал в основную сетку «Ролан Гаррос»

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Помогло снятие американца Бруксби.

Российский теннисист Шевченко попал в основную сетку «Ролан Гаррос»
Фото: BetassistBetassist

Российский теннисист Александр Шевченко сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос». 98-я ракетка мира Шевченко получил место в основной сетке благодаря снятию американца Дженсона Бруксби.

Если бы Бруксби сыграл на турнире, то Шевченко начал бы свой путь с квалификации на «Ролан Гаррос».

В нынешнем сезоне Бруксби выступил на двух турнирах. В Окленде он дошёл до полуфинала, а на Australian Open — до четвёртого круга. После этого Дженсон перенёс операцию на запястье.

Что касается Шевченко, то он в нынешнем сезоне выиграл два турнира серии «челленджер». Россиянин впервые в карьере оказался в топ-100 мирового рейтинга.

Кроме того, Шевченко в обновлённом рейтинге стал четвёртой ракеткой России.

Теннис,Александр Шевченко,
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