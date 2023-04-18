Сафиуллин проиграл Джере в первом круге турнира в Бане-Луке

Соперник россиянина занимает 78-е место в мировом рейтинге ATP.

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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Бане-Луке проиграл сербу Ласло Джере.

Встреча, которая длилась 1 час и 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 27-летнего теннисиста.

По ходу встречи Роман один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из трех брейк-поинтов.

На счету Ласло два эйса, одна двойная и четыре брейка при семи возможностях выиграть гейм на чужой подаче.