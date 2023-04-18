«Я сплю по 3-5 часов в день». Рублев ответил на вопросы Медведева

«Я сплю по 3-5 часов в день». Рублёв ответил на вопросы Медведева
Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв ответил на вопросы Даниила Медведева, который задал спортсмену несколько каверзных вопросов.
Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира и близкий друг Рублёва, спросил победителя «Мастерса», сколько часов обычно тот спит в день и сколько сашими из лосося может съесть за один раз.
«Я вижу Даниила на видео, мне это уже не нравится (смеётся). Какой рекорд съеденных сашими из лосося? Около 30, наверное, случалось. Но и 45 кусков могли быть легко, но в целом сашими: не только из лосося, но и из тунца, например. Да, хотя бы раз я точно ел больше 30 кусков.
Сон? Если брать неделю, в которой нет турнира, то я сплю около 30-35 часов в неделю обычно. Это около 3-5 часов в день. Мало? Возможно, но это отлично, потому что я не сплю так постоянно. Я могу спать день 5 часов, потом провести без сна 2 дня, потом снова спать 5 часов, затем 2 часа и так далее. Но когда идёт соревнование, то я пытаюсь спать около 8 часов в день, но есть нет, но нет», — сказал Рублёв в интервью ATP Tur.