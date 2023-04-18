«Я сплю по 3-5 часов в день». Рублев ответил на вопросы Медведева

«Я вижу Даниила на видео, мне это уже не нравится (смеётся). Какой рекорд съеденных сашими из лосося? Около 30, наверное, случалось. Но и 45 кусков могли быть легко, но в целом сашими: не только из лосося, но и из тунца, например. Да, хотя бы раз я точно ел больше 30 кусков.



Сон? Если брать неделю, в которой нет турнира, то я сплю около 30-35 часов в неделю обычно. Это около 3-5 часов в день. Мало? Возможно, но это отлично, потому что я не сплю так постоянно. Я могу спать день 5 часов, потом провести без сна 2 дня, потом снова спать 5 часов, затем 2 часа и так далее. Но когда идёт соревнование, то я пытаюсь спать около 8 часов в день, но есть нет, но нет», — сказал Рублёв в интервью ATP Tur.