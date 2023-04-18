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48 минут назад

Касаткина крупно уступила Бадосе в первом круге турнира в Германии

Матч ТВ

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе на старте турнира WTA в Штутгарте.

Касаткина крупно уступила Бадосе в первом круге турнира в Германии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В каждом из двух сетов россиянка смогла выиграть лишь по одному гейму. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В следующем круге соперницей испанки станет её соотечественница Кристина Букса. Помимо Касаткиной, в основной сетке турнира в Штутгарте позднее стартуют россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд — 780 637 долларов

1 й круг Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:1

Теннис,Людмила Самсонова,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,
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