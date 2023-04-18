Касаткина крупно уступила Бадосе в первом круге турнира в Германии

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе на старте турнира WTA в Штутгарте.
В каждом из двух сетов россиянка смогла выиграть лишь по одному гейму. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
В следующем круге соперницей испанки станет её соотечественница Кристина Букса. Помимо Касаткиной, в основной сетке турнира в Штутгарте позднее стартуют россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд — 780 637 долларов
1 й круг Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:1