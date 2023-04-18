Касаткина крупно уступила Бадосе в первом круге турнира в Германии

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе на старте турнира WTA в Штутгарте.

В каждом из двух сетов россиянка смогла выиграть лишь по одному гейму. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.