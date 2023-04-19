Тарпищев: российским теннисистам пора выстраивать подготовку к Roland Garros

"Все трое блестяще сыграли в Монако, - сказал Тарпищев. - Сейчас уже пора начать правильно выстраивать подготовку к Roland Garros. Потому что турнир длится две недели, пятисетовые матчи - спады будут у всех обязательно. И важно правильно подойти к турниру, не на пике, а набирать форму по ходу. Иначе не выдержишь весь турнир".