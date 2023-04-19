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Тарпищев считает, что российским теннисистам пора выстраивать подготовку к Roland Garros

Российским теннисистам Андрею Рублеву, Даниилу Медведеву и Карену Хачанову нужно начинать выстраивать подготовку к Открытому чемпионату Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: российским теннисистам пора выстраивать подготовку к Roland Garros
© ТАСС

"Все трое блестяще сыграли в Монако, - сказал Тарпищев. - Сейчас уже пора начать правильно выстраивать подготовку к Roland Garros. Потому что турнир длится две недели, пятисетовые матчи - спады будут у всех обязательно. И важно правильно подойти к турниру, не на пике, а набирать форму по ходу. Иначе не выдержишь весь турнир".

Рублев на прошлой неделе стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монте-Карло, в третьем круге он обыграл Хачанова. Медведев в четвертьфинале турнира проиграл датчанину Хольгеру Руне.

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

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