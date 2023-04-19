Циципас высказался о соперничестве Алькараса и Синнера

«Соперничество Алькараса и Синнера, на мой взгляд, прекрасно. Эти игроки практически одного возраста. Это соперничество похоже на противостояние Надаля и Федерера, хотя у них была более значительная разница в возрасте», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.