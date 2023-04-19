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21 минуту назад

«Я вообще не похож на этого парня». Рублёв рассказал, как его приняли за Зверева

Чемпионат.com

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о первой встрече с немцем Александром Зверевым.

Рублёв рассказал, как его приняли за Зверева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Впервые мы встретились на Мальорке. Это был турнир, в котором выступали игроки 12 лет или что-то около того. Я помню, как он вышел из лифта и все посмотрели на него и закричали: «Это ты, это же ты!» Я посмотрел на Сашу и сказал, что я вообще не похож на этого парня.

Мы впервые играли друг против друга в Москве. Это был типичный матч, в котором никто из нас не хотел участвовать, потому что это была утешительная игра, а в таких обстоятельствах у тебя нет никакой мотивации. Но потом, когда начинаешь играть, не хочешь проигрывать. В итоге мы завершили матч более мотивированными, чем в основных играх, в которых я ему проигрывал», — приводит слова Рублёва ATP Tour.

Теннис,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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