$81.65+0.0589.37-0.20
19 минут назад

Матч Карацев — Альтмайер остановлен из-за дождя

Чемпионат.com

Матч первого круга турнира категории ATP-250 между россиянином Асланом Карацевым и немцем Даниэлем Альтмайером остановлен из-за дождя в начале третьего сета.

Матч Карацев — Альтмайер остановлен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первом сете россиянин уступил сопернику со счётом 4:6, но во втором сете одержал победу со счётом 7:6 (7:2). Текущий счёт третьего сета — 3:0 в пользу Карацева. Продолжительность матча на данный момент — 2 часа 26 минут.

Турнир проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Спортсмены играют на грунтовом покрытии. Призовой фонд составил € 562 815.

Победитель пары Карацев — Альтмайер во втором круге встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Время начала будет известно чуть позже.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий